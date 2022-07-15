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Популярного пранкера из Санкт-Петербурга обманули при покупке кухни

Пранкера Валентина Фокина из Санкт-Петербурга обманули на 200 тысяч при покупке кухни

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Популярного пранкера из Санкт-Петербурга Валентина Фокина с 3,1 миллиона подписчиков на YouTube обманули на 200 тысяч рублей при покупке кухни. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

В 2021 году блогер решил сделать в квартире ремонт. Так как он и его жена ждали ребенка, работы планировали завершить как можно скорее. Супруга Фокина по отзывам выбрала компанию «Кухни проект». Побеседовав с сотрудниками, семья внесла предоплату в 389,4 тысячи рублей. К концу января работы должны были завершить, однако компания не выполнила своих обязательств — не уложилась в 45 дней и не привезла мебель.

Когда Фокин связался с менеджером для выяснения ситуации, тот ответил, что всех сотрудников уволили, а собственник бизнеса решил продать его. В ответ на претензии Фокина по поводу неготового проекта один из владельцев бизнеса пожаловался на подорожавшие стройматериалы и написал расписку, в которой пообещал вернуть деньги в два этапа — половину суммы до 1 февраля и вторую половину до 5 февраля. В результате пранкеру заплатили лишь один раз, а другую часть средств размером почти в 200 тысяч рублей так и не вернули. После этого бизнесмены перестали отвечать на звонки — их личные и рабочие телефоны стали недоступны.

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«Даже успел сказать ему, что у меня большая аудитория и я могу испортить его бизнес. Он сказал: "Валентин, ну если хотите, то портите. Я потом открою бизнес в другом месте, не на свое имя, мне вообще насрать"», — передал слова владельца «Кухни проекта» блогер.

В данный момент Фокин собирается подавать коллективный иск на компанию вместе с несколькими потерпевшими и ищет других пострадавших. У одних из обманутых клиентов сумма предоплаты составляла 1,4 миллиона рублей.

Ранее актриса Мария Шукшина решила судиться из-за квартиры, которую ей седьмой год не отдает застройщик — у него отсутствуют документы для передачи жилья в собственность. Артистка стала одним из пайщиков жилищно-строительного кооператива «Кино-7» и внесла необходимую сумму в 2004 году.

Полина Кислицына
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