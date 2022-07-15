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Россияне массово устремились в две зарубежные страны летом

OneTwoTrip: россияне начали активно скупать авиабилеты в Таиланд и Израиль

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В июле и августе 2022 года россияне массово устремились на отдых в две зарубежные страны, в частности наиболее популярными оказались два направления — Израиль и Таиланд. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результатами они поделились с ТАСС.

Эксперты выяснили, что также туристы из России стали активнее скупать авиабилеты в Таджикистан и Казахстан по сравнению с летом 2021-го.

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Помимо этого, отмечается рост спроса на перелеты в Белоруссию, Узбекистан, Турцию и Киргизию. При этом интерес к Армении снизился на 32 процента, а к Азербайджану — на 45 процентов.

Сообщается также, что чаще всего россияне стали планировать отдых в конце июля и в августе в России — в 83,4 процента случаев, что на 5 процентов ниже, чем в 2021 году. Так, самыми востребованными остаются перелеты в Москву (25 процентов от всех заказов по стране), Санкт-Петербург (12,9 процента), Сочи (11,2 процента), Минеральные Воды и Калининград.

В OneTwoTrip добавили, что в среднем авиабилет по России в одну сторону на человека до конца августа стоит около 7,6 тысячи рублей, на зарубежные рейсы — 22,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что самым популярным зарубежным туристическим направлением в 2022 году у россиян стала Белоруссия.

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Ксения Жарова
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