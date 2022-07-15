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Знаменосец сборной России рассказала о предложении тренироваться в Китае

Призер Олимпиады из России Фаткулина рассказала о предложении тренироваться в Китае
Ольга Фаткуллина

Ольга Фаткуллина. Фото: Michael Madrid-USA TODAY Sports / Reuters

Серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о предложении тренироваться в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

«Для меня это слишком тяжело. Не знаю, за какие гонорары я бы могла согласиться», — заявила россиянка. Она также отметила, что в такое неоднозначное время отъезд из страны был бы опасен для нее и ее будущего.

Помимо серебра на Играх-2014, Фаткулина является чемпионкой мира и многократным призером первенств планеты. На церемонии открытия зимних Игр-2022 в Пекине конькобежка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была знаменосцем сборной России.

13 июля депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами. Он назвал таких атлетов предателями.

Алексей Гусев
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