Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
2:0
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Оренбург
2:4
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Ахмат
1:1
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Локомотив М
Сегодня
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Спорт

Чемпион UFC Усман оценил значение боя с Чимаевым для своей карьеры

Чемпион UFC Камару Усман заявил, что должен доказать превосходство над Хамзатом Чимаевым

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Амеркианский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман оценил важность противостояния со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым для своей карьеры. Об этом он сообщил в беседе с TSN.

Усман, который удерживает пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории, отметил значение Чимаева в дивизионе. По мнению американца, многие фанаты полагают, что именно швед способен лишить его пояса. «Мне важно доказать , что я превосхожу этого парня», — заявил действующий чемпион UFC.

В мае Усман подтвердил готовность драться с любым претендентом на пояс. Говоря о Чимаеве, он отметил, что уроженец Чечни должен победить Колби Ковингтона прежде, чем получить титульный поединок.

Чимаев одержал пять побед в рамках UFC. В своем последнем поединке он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Всего на счету Чимаева 11 побед в 11 поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Экс-глава Службы внешней разведки Украины заявил об «ультиматуме» Путина Киеву
Идею США ограничить цены на российскую нефть назвали неудачной
Гражданам ДНР и ЛНР перечислили правила получения документов в России
Спасатели вылетели на поиски пропавшего в российском регионе вертолета
Над Луганском сработала система ПВО
Впервые выявлено месторождение нейтрино
В США назвали самое грозное российское оружие «за всю историю»
В сети обсудили советских мальчиков в колготках
Экономист заявил о падении доллара из-за антироссийских санкций
На Западе сообщили об изменении тактики американской поддержки Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.