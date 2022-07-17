Чемпион UFC Усман оценил значение боя с Чимаевым для своей карьеры

Чемпион UFC Камару Усман заявил, что должен доказать превосходство над Хамзатом Чимаевым

Амеркианский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман оценил важность противостояния со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым для своей карьеры. Об этом он сообщил в беседе с TSN.

Усман, который удерживает пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории, отметил значение Чимаева в дивизионе. По мнению американца, многие фанаты полагают, что именно швед способен лишить его пояса. «Мне важно доказать , что я превосхожу этого парня», — заявил действующий чемпион UFC.

В мае Усман подтвердил готовность драться с любым претендентом на пояс. Говоря о Чимаеве, он отметил, что уроженец Чечни должен победить Колби Ковингтона прежде, чем получить титульный поединок.

Чимаев одержал пять побед в рамках UFC. В своем последнем поединке он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Всего на счету Чимаева 11 побед в 11 поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC.