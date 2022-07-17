Чемпион UFC Усман оценил значение боя с Чимаевым для своей карьеры
Амеркианский боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман оценил важность противостояния со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым для своей карьеры. Об этом он сообщил в беседе с TSN.
Усман, который удерживает пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусредней весовой категории, отметил значение Чимаева в дивизионе. По мнению американца, многие фанаты полагают, что именно швед способен лишить его пояса. «Мне важно доказать , что я превосхожу этого парня», — заявил действующий чемпион UFC.
В мае Усман подтвердил готовность драться с любым претендентом на пояс. Говоря о Чимаеве, он отметил, что уроженец Чечни должен победить Колби Ковингтона прежде, чем получить титульный поединок.
Чимаев одержал пять побед в рамках UFC. В своем последнем поединке он оказался сильнее бразильца Гилберта Бернса. Всего на счету Чимаева 11 побед в 11 поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC.