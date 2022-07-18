На Северном Кавказе открылась первая аллея писателей

В Северной Осетии открыли первую на Северном Кавказе аллею писателей

В Северной Осетии в городе Моздок открылась первая на территории Северного Кавказа аллея писателей. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, над проектом работал скульптор Николай Дзукаев.

«Предложили такой проект, он показался очень увлекательным, я очень люблю творчество писателей и с удовольствием взялся за эту работу. Очень торжественное открытие аллеи получилось, спасибо всем, кто пришел. Это первая подобная аллея на Северном Кавказе», — рассказал он.

Аллею создали на средства местного мецената Фридона Гуцаева. На ней установлены бюсты шести писателей и поэтов, которые писали о Кавказе. В частности, там стоят бюсты Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Льва Толстого, Блашка Гуржибекова, Косты Хетагурова и Расула Гамзатова.

