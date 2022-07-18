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Starbucks задумался над уходом из Великобритании

«Би-би-си»: Starbucks задумался над уходом из Великобритании из-за жесткой конкуренции

Фото: Michael Kuenne / Global Look Press

Starbucks изучает возможность продажи своего британского бизнеса, поскольку сталкивается со все более жесткой конкуренцией и изменением привычек клиентов, пишет «Би-би-си».

Пока компания не приняла окончательного решения по поводу ухода из Великобритании. Крупнейшая в мире сеть кофеен сильно пострадала от карантинных мер по всему миру. В мае Starbucks заявил, что «в основном думает о развитии своего основного бизнеса в США».

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Наряду со своими конкурентами сеть сталкивается с растущими затратами, а также с необходимостью адаптироваться к меняющимся привычкам клиентов, поскольку многие люди переходят на удаленную работу из дома. Starbucks также испытывает давление из-за конкуренции с Costa, Pret A Manger и Tim Hortons.

Компания контролирует около 1000 торговых точек в Великобритании, из которых около 70 процентов являются франчайзинговыми. В настоящее время группа находится в процессе поиска нового исполнительного директора.

Starbucks объявил об окончательном уходе с российского рынка 23 мая. Позже стало известно, что совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Сеть могут переименовать в VKCoffee.

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Платон Щукин
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