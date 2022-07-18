Легионер расторг контракт с клубом КХЛ через два месяца после подписания

Канадский хоккеист Даниэль Одетт расторг подписанный в мае контракт с клубом КХЛ «Витязь»

Канадский хоккеист Даниэль Одетт покинул «Витязь». Об этом сообщается на сайте подмосковного клуба.

Контракт был расторгнут по инициативе легионера, который отказывается возвращаться в Россию. Соглашение было разорвано через два месяца после подписания.

Канадец выступал в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 2021 года. Всего 26-летний Одетт сыграл за подмосковную команду в 45 матчах, в которых забросил 17 шайб и отдал 22 передачи. Концовку сезона он провел в шведском «Эребру». В мае «Витязь» заключил с Одеттом новый контракт, который был рассчитан на сезон-2022/2023.

В марте двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отъезд иностранных игроков из клубов КХЛ. Он призвал команды ориентироваться на российских молодых хоккеистов.