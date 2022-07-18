Суд арестовал расстрелявшего семью в Новошахтинске Дениса Машонского

Суд арестовал 36-летнего Машонского, подозреваемого в убийстве семьи в Новошахтинске

В Ростовской области суд арестовал 36-летнего Дениса Машонского, подозреваемого в убийстве семьи с трехлетнем ребенком в Новошахтинске. Об этом в понедельник, 18 июля, в своем Telegram канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в убийстве четырех членов семьи в Новошахтинске и отправил Машонского на время расследования в СИЗО — до 14 сентября.

В зале суда мужчина раскаялся в своем поступке и объяснил случившееся наркотическим опьянением. По его словам, он употреблял наркотики на протяжении шести лет. «Лучше бы меня убили», — подытожил Машонский.

О расстреле семьи в одной из квартир Новошахтинска стало известно 15 июля. Убийца ворвался в дом с ружьем и открыл огонь. В результате мужчина, его бывшая сожительница, их ребенок и сестра женщины погибли на месте.