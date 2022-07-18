Военкор заявил о продолжении боев на подступах к Северску

Военкор Коц посоветовал не спешить с заявлениями о взятии Северска

Бои на подступах к Северску еще продолжаются, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram.

«Бои на подступах к городу продолжаются. Артиллерия активно окучивает высоты за Северском, реактивка наваливает по лесным массивам вокруг него. Группировка "Отважных" продолжает наступление с востока и юго-востока», — рассказал он, посоветовав не спешить с заявлениями о взятии Северска.

Ранее 18 июля Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о взятии Северска и установлении над ним контроля союзных войск. Северск расположен на территории Донецкой народной республики (ДНР), однако город брали штурмом именно луганские подразделения.

15 июля подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование приняло решение начать отступление из Северска и постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта. В свою очередь Коц заявил, что украинские военные действительно вывели из Северска до 500 бойцов, однако, по его словам, назвать это отходом нельзя. Военкор пояснил, что массовое отступление украинских военнослужащих из населенного пункта является усилением группировки в Соледаре и Артемовске.