Стали известны подробности последней распродажи H&M в России

Магазины H&M в течение августа будут распродавать остатки продукции в России

Стали известны подробности последней распродажи шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников компании.

Отмечается, что магазины откроются в августе и в течение месяца будут распродавать остатки продукции на отечественном рынке до их полной реализации. При этом сохранятся акции и скидки на товар, которого на складах марки насчитывается около 15 миллионов единиц.

В то же время известно, что количество посетителей торговых точек будет ограничиваться во избежание давки. В свою очередь, онлайн-магазины не возобновят свою работу, говорится в публикации.

Что касается штата компании, то рабочим должны выплатить шесть окладов (около 130-140 тысяч рублей) и отпускные, указывает Mash.

Ранее в июле сообщалось, что последняя распродажа продукции марки стартует 1 августа. Однако впоследствии в H&M уточнили, что магазины временно возобновят работу в августе, но необязательно в первый день месяца, передает РИА Новости.

В то же время H&M объявила об окончательном уходе из России. Отмечалось, что перед этим компания откроет свои магазины для распродажи оставшихся товаров. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

При этом глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько назвала возможные сроки окончательного ухода марки. По ее словам, на прекращение деятельности на отечественном рынке марке потребуется срок от четырех месяцев. В течение данного периода компания может выступать ответчиком на возможных судах по компенсациям с владельцами торговых центров.