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Стала известна дата начала последней распродажи H&M в России

H&M начнет последнюю распродажу в России 1 августа

Кадр: эпизод «Черная пятница» сериала «Южный парк»

Стала известна дата начала последней распродажи шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

1 августа магазины марки откроются для реализации товаров. Постепенно должны начать временную работу офлайн большинство торговых точек в стране, отметили представители бренда.

«Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в июле сообщалось, что H&M объявила об окончательном уходе из России. Отмечалось, что перед этим компания откроет свои магазины для распродажи оставшихся товаров. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

При этом глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько назвала возможные сроки окончательного ухода марки. По ее словам, на прекращение деятельности на отечественном рынке марке потребуется срок от четырех месяцев. В течение данного периода компания может выступать ответчиком на возможных судах по компенсациям с владельцами торговых центров.

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Алина Гостева
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