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На Троекуровском кладбище ограничили доступ к могиле Юрия Шатунова

Руководство Троекуровского кладбища ограничило посетителям доступ к могиле Юрия Шатунова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство Троекуровского кладбища ограничило посетителям доступ к могиле экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Такое решение было принято из-за того, что на месте захоронения исполнителя фанаты танцевали, делали селфи и громко включали музыку, тем самым нарушая порядок и мешая другим посетителям кладбища. Теперь подойти близко к могиле артиста не получится: посмотреть на место захоронения Шатунова можно будет со стороны.

«Подойти можно. Не максимально близко, но со стороны можно будет посмотреть», — заявили изданию представители Троекуровского кладбища.

Ранее директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшев опроверг информацию о том, что у артиста нашлась родная сестра.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт. Тело артиста кремировали, после чего часть праха была захоронена на Троекуровском кладбище, а другая часть отправлена в Германию, где Шатунов проживал с семьей.

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Анастасия Астахова
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