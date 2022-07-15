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Представитель Юрия Шатунова опроверг информацию о найденной сестре артиста

Представитель Юрия Шатунова Кудряшев опроверг информацию о найденной сестре артиста

Фото: Tatiana Morozova / Globallookpress.com

Представитель экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшев опроверг информацию о том, что у артиста нашлась родная сестра. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что у исполнителя нашлась родная сестра по отцу, с которой он вместе попал в интернат, а потом в детский дом.

«Сестренка — копия Юры. Красавица. В детдоме они были вместе. Они с ним как две капли воды похожи», — заявил ранее знакомый с родственниками Шатунова мужчина в эфире программы «Оставаться людьми», добавив, что позже девочку удочерили и увезли в Москву. Он подчеркнул, что близкая родственница звезды присутствовала на его похоронах на Троекуровском кладбище.

Представитель музыканта опроверг информацию о внезапно найденной родственнице Шатунова. «Нет, нет, нет. Это все фейки, не надо придумывать», — заявил Кудряшев.

Ранее Григорий Лепс выразил желание купить права на исполнение песен Шатунова.

23 июня Юрий Шатунов скончался в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца был назван обширный инфаркт.

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Анастасия Астахова
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