В Армении назвали сроки вывода войск из Нагорного Карабаха

Секретарь Совбеза Армении Григорян заявил, что армянские войска покинут Карабах к сентябрю

Армия Армении полностью покинет территорию Нагорного Карабаха к сентябрю, заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян в интервью Telegram-каналу Armenpress.

«В результате войны ряд частей Вооруженных сил Республики Армения (ВС РА) вошли в Нагорный Карабах на помощь Силам обороны (Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прим. Ленты.ру). После прекращения огня они (ВС РА — прим. Ленты.ру) возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться», — сообщил Григорян.

При этом чиновник отметил, что гарантией безопасности Нагорного Карабаха должен стать российский миротворческий контингент. «Ранее функции по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха выполняла Армия обороны Нагорного Карабаха. И в этом отношении ничего не меняется. Однако следует отметить, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности», — заявил секретарь Совбеза Армении.

Григорян отметил, что армянские призывники не будут проходить службу на территории Нагорного Карабаха. При этом сам Нагорный Карабах продолжит набирать призывников, а также сохранит возможность иметь контрактную армию.

16 июля министры иностранных дел Армении и Азербайджана начали переговоры по нормализации отношений. Встреча прошла в Тбилиси. Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы, связанные с исполнением взятых на себя обязательств и по возможным будущим шагам к заключению мирного соглашения.

12 июля в Армении объявили о создании Агентства внешней разведки. Спустя три дня в Ереван тайно прибыл директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Еще тремя днями позднее, 18 июля, в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном встретился глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Среди прочего Пашинян и Нарышкин обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также ситуацию на Южном Кавказе в целом.