Блогерша назвала признаки пришедшего в негодность нижнего белья

Блогерша Крук: если спинка бюстгальтера задирается, следует купить новый

Специалист по подбору одежды Никола Крук назвала указывающие на покупку нового нижнего белья признаки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, эксперт заявила, что замене подлежит бюстгальтер, спинка которого начала задираться либо перемычка перестала плотно прилегать к грудной клетке. Кроме того, по словам блогерши, следует обратить внимание, не появилось ли пустое пространство в чашечках изделия, что также свидетельствует о том, что вещь пришла в негодность.

Еще одним признаком истечения срока службы данного предмета гардероба являются впивающиеся в тело косточки, заключила Крук.

Ранее в июле Крук раскрыла настоящий срок службы бюстгальтеров. Эксперт заявила, что ответ на вопрос о том, сколько прослужит данный предмет гардероба, может шокировать зрителей. Затем она призналась, что в совокупности время эксплуатации изделия должно составлять 30 дней.