Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в Европу

Tourdom.ru: полет в Грецию самолетом из Таллина обойдется россиянам в 36 тысяч рублей

Добраться до европейских курортов можно из аэропорта Таллина, что гораздо дешевле стыковочных рейсов с отправлением из Москвы. Способ сэкономить на полетах в Европу подсказали специалисты портала TourDom.ru.

Эксперты обратили внимание на то, что маршрут из Таллина на греческие острова обойдется россиянам существенно дешевле, чем перелет с пересадкой из столицы — 36 против 90 тысяч рублей. Например, перелет авиакомпанией Smartlynx Airlines на Родос и обратно выйдет в 22 тысячи рублей, перевозчиком Sky Express — 24 тысячи рублей. На Крит можно улететь SmartLynx Airlines за 20 тысяч рублей, GetJet Airlines — за 28 тысяч рублей (тарифы включают багаж).

AirBaltic предлагает билеты из Таллина в испанскую Малагу за 43 тысячи рублей, а перелет в черногорский Тиват рейсами SmartLynx Airlines обойдется в 30 тысяч рублей в оба конца (багаж включен). Кроме того, из столицы Эстонии можно улететь Wizz Air в Венецию и Рим — от 9,5 и 16 тысяч рублей соответственно.

«Билеты в Берлин стоят от 8700 рублей в один конец, но если бронировать заранее, обнаруживаются совсем недорогие варианты. Так, 4–5 сентября можно улететь авиакомпанией Ryanair за 1700 рублей (one way)», — пишут специалисты TourDom.ru.

Добраться до Таллина из Москвы и Санкт-Петербурга можно на автобусе, стоимость билета в один конец — восемь тысяч рублей.

Ранее в июле специалисты Ассоциации туроператоров России дали россиянам несколько советов по быстрому оформлению шенгена. Например, туристам рекомендовали закладывать как минимум два-три месяца на подготовку всех документов и получения визы.