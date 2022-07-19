Россиянам дали советы по быстрому оформлению шенгенской визы

АТОР: для получения шенгенской визы рекомендуется закладывать два-три месяца

Российским туристам, планирующим поездки в Европу, советуют обращаться за помощью с оформлением виз к известным туроператорам. Рекомендации по быстрому получению шенгена дали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты напомнили, что ажиотажный спрос туристов на получение шенгенских виз, а также массовая высылка иностранных дипломатов привели к нехватке свободных слотов для записи в визовые центры. Туристам посоветовали закладывать как минимум один месяц на оформление виз, при этом с учетом ожидания времени на подачу документов весь процесс может затянуться на два-три месяца.

Кроме того, россиян предостерегли от обращения к «сомнительным» посредникам, так как зачастую такие компании подают поддельный пакет документов — в случае раскрытия обмана заявителю на визу грозит отказ или даже занесение в черный список. Помимо прочего, персональные данные туристов могут попасть в руки третьих лиц.

Специалисты считают, что ситуация к осени не улучшится: в «ПАКС» предположили, что многие туристы из-за сложностей с получением виз перенесут свои поездки в Европу на более поздний срок, на сентябрь или октябрь. Так, по информации «Русского Экспресса», на июль-август свободных слотов в визовые центры Испании, Италии и Франции в Москве уже нет.

«Можно самим регулярно мониторить сайты визовых центров и ловить свободные слоты. По наблюдениям визовых специалистов, периодически "окна" открываются, так что можно записаться как и на обычную подачу, так и в премиум-зал», — дали еще один совет в АТОР.

Ранее в июле россиян предупредили, что в визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились свободные окна для записи на подачу документов для получения шенгенской визы. Отмечалось, что проблема связана с нехваткой сотрудников в консульствах на фоне повышенного спроса со стороны туристов во время летних отпусков.

