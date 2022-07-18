В визовых центрах России закончились места на подачу документов на шенген

В визовых центрах Франции и Греции закончились места для записи на подачу данных на шенген

В расположенных в России визовых центрах Франции, Греции и Испании закончились свободные окна для записи на подачу документов для получения шенгенской визы. Об этом РБК рассказали в турфирмах.

Отмечается, что проблема связана с нехваткой сотрудников в консульствах на фоне повышенного спроса со стороны туристов во время летних отпусков.

Как стало известно, в июле свободных мест уже нет, записи на визу придется ждать месяц-полтора.

Так, например, испанский визовый центр предлагает по 500-600 мест на запись в день, которые делятся на несколько визовых центров по всей стране. При этом на Москву приходится около 300 мест.

По словам гендиректора турфирмы «Да Турс» Лилии Феоктистовой, раньше за дополнительную плату туристы могли подать документы в приоритетном порядке. Однако в настоящее время такой возможности нет.

При этом директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин отметил, что консульство Греции принимает в день 150 паспортов со всей России. На сайте визового центра предупредили, что россияне, которые планируют путешествие после 25 июля и уже подали все необходимые документы, могут столкнуться с задержками в обработке заявлений и возврате паспорта.

Как пояснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ближайшие свободные окна для записи на подачу документов через визовый центр Франции есть только на август.

Ранее россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу. В частности, добраться до Литвы на поезде можно, если купить билет до Калининграда или до первой российской станции в Калининградской области — «Чернышевское».