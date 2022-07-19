Появились кадры последствий атаки на российское село со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз показал последствия артобстрела ВСУ села Ломаковка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал последствия еще одного артобстрела со стороны Украины — села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Кадры с места происшествия глава российского региона опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 19 июля.

В результате атаки жертв и пострадавших нет. Есть внешние повреждения объектов, расположенных на автомобильном пункте пропуска. По предварительным данным, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли.

«Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены четыре пролета линий электропередач», — сообщил Богомаз и добавил, что сейчас из-за этого в поселке нет электричества.

Ранее Богомаз показал снимок с места артобстрела другого граничащего с Украиной села — Новые Юрковичи. Упавший снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил участок автомобильной дороги.