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Появились кадры последствий атаки на российское село со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз показал последствия артобстрела ВСУ села Ломаковка

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал последствия еще одного артобстрела со стороны Украины — села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Кадры с места происшествия глава российского региона опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 19 июля.

Фото: Telegram-канал «AV БогомаZ»

В результате атаки жертв и пострадавших нет. Есть внешние повреждения объектов, расположенных на автомобильном пункте пропуска. По предварительным данным, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли.

«Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены четыре пролета линий электропередач», — сообщил Богомаз и добавил, что сейчас из-за этого в поселке нет электричества.

Ранее Богомаз показал снимок с места артобстрела другого граничащего с Украиной села — Новые Юрковичи. Упавший снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил участок автомобильной дороги.

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Евгения Куликова
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