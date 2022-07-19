Появились кадры последствий атаки на российское село со стороны Украины
Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал последствия еще одного артобстрела со стороны Украины — села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Кадры с места происшествия глава российского региона опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 19 июля.
В результате атаки жертв и пострадавших нет. Есть внешние повреждения объектов, расположенных на автомобильном пункте пропуска. По предварительным данным, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стекла и обшивка кровли.
«Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены четыре пролета линий электропередач», — сообщил Богомаз и добавил, что сейчас из-за этого в поселке нет электричества.
Ранее Богомаз показал снимок с места артобстрела другого граничащего с Украиной села — Новые Юрковичи. Упавший снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил участок автомобильной дороги.