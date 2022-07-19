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Российский заключенный попал под следствие после нападения на сотрудника колонии

В Бурятии 21-летний заключенный стал фигурантом дела после нападения на сотрудника ИК-1

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Гусиноозерске в отношении 21-летнего заключенного возбудили дело после нападения на сотрудника исправительной колонии №1 (ИК-1) УФСИН России по Республике Бурятия. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, молодой человек был осужден за совершение имущественных преступлений. 31 мая 2022 года за нарушение правил внутреннего распорядка его поместили в штрафной изолятор. Находясь там, россиянин стал себя вызывающе вести и закурил сигарету, после чего начал оскорблять сотрудников ИК-1. Когда один из них сделал ему замечание, нарушитель схватил его за ногу и попытался кинуть на пол. Коллегам потерпевшего удалось обезвредить фигуранта.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

13 июля сообщалось, что ФСБ задержала замначальника российской колонии по делу о взятке. По данным следствия, замглавы ИК предложил супруге осужденного посодействовать смягчению наказания за 110 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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