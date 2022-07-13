ФСБ задержала замначальника российской колонии по делу о взятке

Замглавы ульяновской колонии, пытавшийся получить взятку от жены заключенного, задержан

Сотрудники ФСБ, ФСИН и Следственного комитета России (СКР) пресекли преступную деятельность заместителя начальника исправительной колонии №9 в Ульяновской области, пытавшегося получить взятку от жены заключенного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Должностное лицо задержано, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, замглавы ИК предложил супруге осужденного посодействовать смягчению наказания за 110 тысяч рублей. Вечером 7 июня он получил первую часть в размере 50 тысяч рублей, а днем 11 июня его задержали оперативники.

Обвиняемого поместили по ходатайству следствия под домашний арест.

4 июля суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 5 (ИК-5) в Рязанской области за коррупцию. По данным СКР, он за вознаграждение в 350 тысяч рублей разрешил одному из заключенных продавать сигареты в колонии.

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