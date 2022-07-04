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Бывшего замначальника российской колонии осудили на три года за взятку

Под Рязанью экс-замначальника ИК-5 приговорили к трем годам за взятку от заключенного

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Рязанской области суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 5 (ИК-5) за коррупцию. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Экс-замначальника колонии признан виновным по статье 290 («Получение взятки») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления два года.

По данным ведомства, мужчина за вознаграждение в 350 тысяч рублей разрешил одному из заключенных продавать сигареты в колонии.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае бывший младший инспектор группы отдела безопасности ИК-5 получил семь лет и три месяца колонии строгого режима за пронос в колонию мобильных для заключенных.

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Екатерина Власова
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