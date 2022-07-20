В Госдуме нашли способ избежать смены гражданства российскими спортсменами

Виталий Милонов предложил привлечь советских атлетов к проблеме смены гражданства в спорте

Депутат Госдумы России Виталий Милонов считает, что к проблеме смены спортивного гражданства нужно привлечь советских ветеранов. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению парламентария, советские спортсмены должны рассказать современным атлетам о том, как их пытались завербовать представители западных стран. «Нужно показать примеры тех людей, которые уезжали на запад и не нашли там себя, это было бы очень поучительно», — отметил Милонов.

19 июля журналист Дмитрий Губерниев призвал смириться с тем, что в ближайшее время многие атлеты примут решение сменить спортивное гражданство. Таким образом он отреагировал на слова первой ракетки России Дарьи Касаткиной, которая допустила такой вариант развития событий.

Радикальным образом по вопросу смены гражданства высказался другой депутат Госдумы Роман Терюшков, который предложил приравнять переход под флаг другой страны к госизмене. Он подвергся критике со стороны депутата Госдумы Ирины Родниной, а также заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.