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В клубе РПЛ опровергли информацию о попадании в реанимацию 17-летнего футболиста

В «Крыльях Советов» опровергли попадание в реанимацию 17-летнего футболиста Сергея Пиняева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опроверг информацию о попадании в реанимацию 17-летнего футболиста Сергея Пиняева. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале команды.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании», — говорится в сообщении. В команде добавили, что информация о проблемах с рукой не соответствует действительности. Отмечается, что ситуация находится под контролем медицинского штаба клуба.

Ранее 20 июля сообщалось, что Пиняев попал в реанимацию после инцидента во время тренировки. По информации источника, футболисту стало плохо, и у него парализовало руку после того, как он упал в траву, и ему в легкое попала травинка.

В октябре The Guardian включил Пиняева в список самых перспективных футболистов мира. Он стал единственным из россиян в топ-60 лучших молодых игроков.

Сергей Пиняев — воспитанник академии «Чертаново». Он также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед». Летом 2021 года хавбек перешел в «Крылья Советов».

Дарья Коршунова
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