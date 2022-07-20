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Спорт

Легкоатлетка-чемпионка из Австралии прокомментировала отстранение россиян

Легкоатлетка из Австралии Паттерсон заявила, что ей неприятно соревноваться без россиян
Элинор Паттерсон

Элинор Паттерсон. Фото: Dppi / Victor Joly / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийская прыгунья в высоту Элинор Паттерсон прокомментировала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров. Ее слова приводит The San Diego Union-Tribune.

Паттерсон выиграла золото чемпионата мира. Она подчеркнула, что ей неприятно от того, что она не соревнуется с сильными соперниками, имея в виду российских легкоатлеток и, в частности, Марию Ласицкене. «Я бы не хотела легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию», — отметила она.

Паттерсон завоевала золото, преодолев высоту в 2,02 метра. Второе место заняла представительница Украины Ярослава Магучих. Третий результат показала Елена Валлортигара из Италии.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Николай Костюков
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