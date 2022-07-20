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Спорт

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью на турнире по рапиду

Шахматисты Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первом матче турнира по рапиду в Хорватии
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира по классическим шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном в первом матче Grand Chess Tour по рапиду. Об этом сообщает РИА Новости.

Турнир проходит в хорватском Загребе с 18 по 25 июля. Всего в соревнованиях принимает участие десять шахматистов.

Ранее стало известно, что Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с Непомнящим. Таким образом, соперником российского гроссмейстера должен стать китайский шахматист Дин Лижэнь.

Непомнящий получил право сыграть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов. 3 июля россиянин добился досрочной победы в соревнованиях. Лижэнь показал второй результат.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.

Дарья Коршунова
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