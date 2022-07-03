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Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Мадриде. Результаты доступны на сайте турнира.

В 13-м туре отечественный шахматист играл с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. Непомнящий играл белыми фигурами. Партия завершилась вничью на 34-м ходу.

Теперь в активе Непомнящего девять очков, он лидирует в общем зачете турнира. Ближайшие преследователи, американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь, смогут набрать максимум 8,5 очка.

Непомнящий получил право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону. Россиянин попытается взять реванш за поражение в декабре 2021 года.

Тогда Карлсен переиграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

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Анастасия Борисова
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