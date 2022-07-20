Решившая сменить спортивное гражданство российская фигуристка покинула Канаду

Решившая сменить спортивное гражданство российская фигуристка Забияко улетела из Канады

Российская фигуристка Наталья Забияко, решившая сменить спортивное гражданство, прекратила тренировки в Канаде, заявил тренер Бруно Маркотте, в группе которого она занималась. Его слова приводит ТАСС.

Специалист рассказал, что спортсменка покинула Канаду и улетела в Европу. «Мне жаль, потому что она прибавляла с каждым днем», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Канады не стала приглашать Забияко. По словам генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, североамериканская организация обращалась по поводу перехода спортсменки, но затем прислала отказ.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и решила сменить спортивное гражданство. Она планировала выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м пара стала бронзовым призером мирового первенства. В 2020-м году фигуристы объявили об уходе из спорта.