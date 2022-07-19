Канада отказалась приглашать решившую сменить гражданство российскую фигуристку Забияко

Федерация фигурного катания Канады не будет приглашать российскую фигуристку Наталью Забияко. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

По его словам, североамериканская организация обращалась в ФФККР по поводу перехода спортсменки, но затем прислала отказ. «В данный момент Забияко — российская фигуристка», — заявил Коган.

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и решила сменить спортивное гражданство. Она планировала выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены стали серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.