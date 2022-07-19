Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
3:1
2-й тайм
live
Кристал Пэлас
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Мальмё
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Интер Майами
Завтра
03:00 (Мск)
Барселона
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Ференцварош
Завтра
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Канада отказалась приглашать решившую сменить гражданство российскую фигуристку

Канада отказалась приглашать решившую сменить гражданство российскую фигуристку Забияко

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Федерация фигурного катания Канады не будет приглашать российскую фигуристку Наталью Забияко. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

По его словам, североамериканская организация обращалась в ФФККР по поводу перехода спортсменки, но затем прислала отказ. «В данный момент Забияко — российская фигуристка», — заявил Коган.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас вышвырнули, как изгоев» Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
«Нас вышвырнули, как изгоев»Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
12 марта 2022

18 мая стало известно, что 27-летняя Забияко возобновила карьеру и решила сменить спортивное гражданство. Она планировала выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

С 2014 по 2020 год Забияко каталась в паре с Александром Энбертом. Спортсмены стали серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире. В том же году они показали третий результат на чемпионате Европы, а в 2019-м Забияко и Энберт завоевали бронзовые медали мирового первенства. В 2020-м году пара объявила об уходе из спорта.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе
Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом
Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
Роскомнадзор обвинил YouTube в «целенапревленной деструктивной работе» в России
Посетитель оставил официантке 169 тысяч рублей чаевых
В Москве упали цены на квартиры в новостройках
Полякам раздадут по 640 долларов из-за дорогого угля
В США приготовились ввести режим чрезвычайной ситуации
КНДР поможет восстановить Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.