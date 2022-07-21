ФСБ проверит своих сотрудников по делу о госизмене умершего ученого Колкера

Адвокат: СКР не нашел признаков преступления в смерти Колкера, обвиненного ФСБ в госизмене

Следственный комитет России (СКР) не нашел признаков преступления в смерти ученого Дмитрия Колкера, обвиненного ФСБ в госизмене. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Федулов.

Проверка следственных органов была инициирована защитником. Он подал в Главное военно-следственное управление СКР заявление о преступлении. Документ был зарегистрирован в установленном порядке.

Адвокат отметил, что теперь свою проверку проведет ФСБ в отношении сотрудников, участвовавших в расследовании дела ученого. В частности, предстоит проверить, допустили ли чекисты нарушение закона в своих действиях, которые привели к гибели фигуранта дела.

11 июля Новосибирский областной суд признал законным постановление нижестоящего Советского районного суда Новосибирска об аресте Колкера, умершего в следственном изоляторе.

О смерти ученого, которого доставили в больницу из СИЗО «Лефортово», сообщалось 3 июля: мужчину забрали из медучреждения сотрудники ФСБ несколькими днями ранее по подозрению в госизмене. Дочь ученого Алина Миронова тогда заявила, что Колкер там проходил лечение четвертой стадии рака; на этой стадии заболевания пациентам оказывается в основном паллиативная помощь. Согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Колкера отправили в СИЗО, несмотря на то, что он питался через гастростомическую трубку.

Физик, работавший заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, подозревался в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.