Россия потребует от ООН занять позицию по данным «Миротворца»

Зампред Полянский: Россия потребует от генсека ООН занять позицию по данным «Миротворца»

Москва будет настаивать, чтобы генсек ООН Антониу Гутерреш заявил украинским властям о недопустимости включения данных сотен детей в список сайта «Миротворец». Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

Как заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24», Россия будет требовать от Гутерреша указать Киеву, что это «противоречит базовым международным принципам, в том числе принципам охраны прав детей». «И чтобы он занял какую-то позицию на этот счет», — подчеркнул Полянский.

Он подчеркнул, что эта тема «не комфортная для ООН и международных чиновников», однако, по его мнению, «это просто уже за гранью, когда такое количество несовершеннолетних может подвергнуться травле».

Ранее Полянский заявил, что опубликование на сайте «Миротворец» личных данных несовершеннолетних подвергает их жизни реальной угрозе, и пообещал передачу Россией Гутеррешу данных о внесении в базу украинского сайта «Миротворец» 327 детей.

О создании базы «Миротворец» стало известно в 2014 году. На сайте публикуются данные политиков, журналистов, государственных деятелей, артистов и граждан республик Донбасса, выступивших против действующей на Украине власти.

В декабре 2021 года 13-летняя Фаина Савенкова из Луганска пожаловалась на травлю, которой она подверглась после попадания в базу «Миротворца». Поводом для этого стало ее обращение в ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь.