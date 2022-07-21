Оценена вероятность возвращения Роналду в «Реал»

Marca: мадридский «Реал» не станет возвращать португальского нападающего Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вернется в мадридский «Реал». Об этом сообщает Marca.

Как стало известно изданию, в испанском клубе не рассматривают вариант приглашения 37-летнего форварда. В «Реале» могут вернуться к активной работе на трансферном рынке, но в списке вероятных приобретений Роналду не будет.

11 июля главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подчеркнул, что клуб ценит Роналду и не намерен расставаться с игроком. До этого сообщалось об интересе к игроку со стороны «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Роналду забил 18 голов в 30 матчах Английской премьер-лиги. По итогам сезона клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Это послужило причиной недовольства футболиста, который рассчитывал выступить в еврокубке.