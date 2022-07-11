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В «Манчестер Юнайтед» высказались о будущем Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что клуб не продаст Роналду

Фото: Mutsu Kawamori / Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем португальского нападающего Криштиану Роналду в клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

Тен Хаг подчеркнул, что «красные дьяволы» не планируют продавать Роналду. «Мы рассчитываем на него в предстоящем сезоне. С нетерпением жду совместной работы с Криштиану», — заверил тренер. Нидерландский специалист добавил, что 37-летний форвард не примет участия в предсезонном турне МЮ в Таиланде по личным причинам.

10 июля стало известно, что «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант приглашения Роналду. Также интерес к форварду проявляли «Челси», «Наполи», «Рома» и «Барселона».

В СМИ сообщалось, что Роналду недоволен трансферной политикой МЮ и тем, что клуб не сумел пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Форвард призвал руководство манкунианцев продать его в случае, если клубу поступит выгодное предложение.

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