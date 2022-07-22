Вернувшийся в ЦСКА футболист высказался о русофобии в европейском клубе

Чалов заявил, что не столкнулся с русофобией во время выступлений за швейцарский «Базель»

Футболист ЦСКА Федор Чалов, выступавший на правах аренды за швейцарский «Базель», высказался о русофобии в европейском клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Форвард заявил, что команда поддерживала его. «Знаю, много говорили о русофобии... Но я с этим ни разу в Швейцарии не столкнулся. Никаких косых взглядов не было», — поделился 24-летний спортсмен.

Чалов играл за «Базель» с февраля 2022-го. Он провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. 30 июня Чалов вернулся в ЦСКА.

Ранее на вопрос о русофобии в Германии ответил российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев. Футболист подчеркнул, что в Леверкузене доброжелательно относятся как к нему, так и к его семье.