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Чемпион ОИ оценил лишение гражданства решившей выступать за Литву биатлонистки

Васильев заявил, что переход биатлонистки Жураускайте в Литву не стал ощутимой потерей
Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил новость о лишении российского гражданства биатлонистки Лидии Жураускайте. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я про нее знаю. Она подавала надежды, но пока результаты невпечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас», — заявил он. Васильев подчеркнул, что в России достаточное число спортсменов с хорошим потенциалом, которых надо раскрывать и доводить до выступлений на высочайшем уровне.

Ранее 22 июля стало известно, что 23-летняя Жураускайте, решившая перейти в сборную Литвы, лишена гражданства России. Отмечается, что спортсменка хотела сохранить российский паспорт, однако это оказалось невозможным по законам Литвы.

В октябре прошлого года сообщалось, что биатлонистка приняла решение выступать за Литву ради участия в Олимпийских играх в 2026 году. Жураускайте получила гражданство по программе восстановления, так как ее прадед был литовцем.

Дарья Коршунова
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