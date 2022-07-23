Звезде UFC пообещали помочь победить Чимаева

Боец Белал Мухаммад пообещал помочь звезде UFC Нейту Диасу победить Хамзата Чимаева

Американский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке соотечественника Нейта Диаса и шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Его слова приводит издание Sportskeeda.

«Я здесь на стороне Диаса, поэтому, Нейт, набери меня — я приеду и помогу тебе в подготовке. Мы выиграем этот бой!», — пообещал Мухаммад. При этом он отметил, что многие хотят победы Чимаева, чтобы в дальнейшем швед провел поединок с Камару Усманом или Леоном Эдвардсом.

Ранее Чимаев отреагировал на согласование поединка с Диасом. Он пообещал похоронить звезду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

20 июля стало известно, что поединок Диаса и шведского бойца возглавит турнир UFC 279. Бой пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе.