Шведский боец Хамзат Чимаев пообещал похоронить звезду UFC Нэйта Диаса

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев отрегаировал на согласование поединка против американца Нэйта Диаса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова првиодит журналист ESPN Бретт Окамото в Twitter.

28-летний Чимаев пообещал устроить похороны звезде UFC. Ранее стало известно, что поединок Диаса и шведского бойца возглавит турнир UFC 279, который запланирован на 10 сентября и пройдет в Лас-Вегасе. Отмечалось, что речь идет об устной договоренности.

Чимаев неоднократно говорил о готовности драться с Диасом. Также шведский боец чеченского происхождения бросал вызовы Хорхе Масвидалю, Конору Макгрегору и действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. В последнем бою он оказался сильнее Гилберта Бернса. Первые три победы в UFC Чимаев одержал за 66 дней, что стало рекордом организации.