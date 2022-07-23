Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
15:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Химки
Завтра
15:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Динамо М
Завтра
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Локомотив М
Завтра
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|2-й тур
Спорт

Чешский хоккеист оценил отсутствие сборной России на чемпионате мира в 2022 году

Чешский хоккеист Лукаш Клок назвал отсутствие сборной России на ЧМ-2022 большой потерей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Чешский хоккеист Лукаш Клок оценил отсутствие сборной России на чемпионате мира-2022. Его слова приводит Sport.cz.

Защитник назвал исключение российской команды из числа участников турнира большой потерей. «Сборная [России] всегда играет на высоком уровне, фанаты с интересом наблюдают их матчи. Чемпионат мира потерял в классе, в итоге стало хуже всему международному хоккею», — заявил он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала эмоции от отсутствия отечественной команды на чемпионате мира в 2022 году. Специалист оценила турнир фразой «это недохоккей какой-то». Она отметила, что Россия является одним из лидеров в этом виде спорта.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены потеряли возможности выступить на чемпионате мира, их заменили сборные Франции и Австрии. Кроме того, Россия была лишена права на проведение ЧМ 2023 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ нашел замаскированные позиции ВСУ
Стала известна стоимость выставленной на продажу квартиры Хаматовой в Москве
Орбан заявил о потере правительств в Европе из-за санкций против России
Звезде UFC пообещали помочь победить Чимаева
Премьер Венгрии допустил конец западному господству из-за событий на Украине
В Совфеде отреагировали на отказ США передать ракеты для РСЗО Украине
Германия заявила о трудностях с поставками танков Украине
Коэффициент распространения коронавируса в России рекордно вырос
Немцы призвали Зеленского заключить мирное соглашение с Россией
Стало известно о нехватке персонала в посольствах США в Африке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.