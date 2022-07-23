Оценена вероятность наращивания производства газа в США и Австралии для Японии

Аналитик Оба заявил, что США и Австралия вряд ли нарастят производство СПГ для Японии

Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба в беседе с ТАСС оценил вероятность наращивания объемов производства сжиженного природного газа в США и Австралии для нужд Японии, о чем попросил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

По мнению эксперта, эти два страны вряд ли смогут увеличить объемы производства. В Соединенных Штатах 8 июня произошел взрыв на СПГ-терминале в Техасе, на который приходилось 17 процентов всего экспорта, поэтому в настоящее время возможности поставок топлива снижены.

Кроме того, в США существуют ограничения на выбросы вредных веществ, в том числе формальдегида из турбин, что также затрудняет наращивание объемов экспорта.

В Австралии, указал Оба, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке, поэтому у страны также нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию. Государство не решило свои проблемы, в том числе необходимость регазицикационных плавучих установок для перевозки газа из районов добычи на юго-восток страны.

«Газовые месторождения Австралии, ставшей в 2021 году крупнейшим экспортером СПГ в мире, начинают устаревать, а новых месторождений нет, поэтому увеличить объемы поставок будет крайне сложно», — резюмировал эксперт.

Министр промышленности Японии Коити Хагиуда ранее заявил, что снова попросит США и Австралию увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и обеспечить стабильные поставки в страну на встрече с зарубежными коллегами в Сиднее 13 июля.

Впервые он обратился к этим странам после подписания президентом России Владимиром Путиным указа, который предписывает сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

Аналитики прогнозируют, что в случае отказа корпораций от долей в новом российском операторе контракты на поставку СПГ могут быть расторгнуты. В настоящее время благодаря проекту «Сахалин-2» Япония получает 10 процентов от всего импортируемого сжиженного природного газа.

