Bloomberg заявил о спровоцированной указом Путина борьбе Японии и Запада за газ

Bloomberg: указ Путина о «Сахалине-2» приведет к борьбе между Японией и Западом за газ

Решение президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» может еще сильнее сузить мировые рынки и подтолкнуть Японию к борьбе с Европой за энергоресурсы. Об этом заявило агентство Bloomberg.

По данным издания, один из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) рассматривает возможность заменить российские газовые поставки. По мнению экспертов, указ по «Сахалину-2» подтолкнет Токио покупать газ на уже загруженных рынках. Кроме того, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику на рынке.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда уже обратился к чиновникам США и Австралии с просьбой увеличить поставки, чтобы уменьшить зависимость от России. При этом в мае он заявлял, что страна не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на этот шаг, поскольку над получением этого актива трудились предшественники.

Перераспределение права собственности на «Сахалин-2»

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В частности, он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy. Согласно документу, имущество оператора проекта будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.

В настоящее время акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

В свою очередь, агентство Kyodo предупредило, что японские компании могут потерять свои права в проекте и столкнуться с резким ростом цен на энергию при возникновении проблем с поставками природного газа.

При этом заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио надеется, что решение Москвы не повлияет на его права и интересы в данном проекте.

Мы считаем, что ущерб правам и интересам нашей страны в отношении природных ресурсов не должен быть нанесен Сэйдзи Кихара замгенсека кабинета министров Японии

На Россию приходится около девяти процентов поставляемого в страну газа, практически весь он идет с проекта «Сахалин-2».

Три сценария развития событий для Токио

Действия Москвы по проекту «Сахалин-2» поставило Токио перед сложным выбором между единством «Большой семерки» (G7) в ее давлении на Россию и собственной энергобезопасностью, заявила газета Nikkei. Издание также спрогнозировало три возможных сценария для Японии. В первом случае компании будут вынуждены согласиться с условиями России и получить долю в новом операторе «Сахалина-2» без гарантии, что пропорция их участия в проекте или структура собственности сохранятся.

Второй сценарий подразумевает отказ от перехода к новому оператору проекта при сохранении действующих долгосрочных контрактов на поставку СПГ в Японию. Третий сценарий предполагает отказ от долей в новом операторе и расторжение контрактов. Это считается наихудшим вариантом развития событий, поскольку повлечет за собой серьезный удар по энергетической безопасности страны.

Оснований для остановки поставок СПГ нет

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ Путина, отмечал, что такое решение российского лидера не означает, что поставки СПГ будут сразу же остановлены. Он также добавил, что теперь стране необходимо продумать дальнейшие шаги.

Мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа Фумио Кисида премьер-министр Японии

Об отсутствии оснований для остановки поставок также заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На вопрос, может ли указ по «Сахалину-2» стать примером для национализации других компаний с национальным участием России, он ответил, что тут не может быть какой-то общей тенденции. «Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно», — подчеркнул Песков.