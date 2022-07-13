Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Япония попросит США и Австралию увеличить поставки газа

Министерство промышленности Японии попросит США и Австралию увеличить поставки СПГ
Коити Хагиуда

Коити Хагиуда. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что снова попросит США и Австралию увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и обеспечить стабильные поставки в страну на встрече с зарубежными коллегами в Сиднее в среду, 13 июля. Его цитирует Reuters.

«Я еще раз настоятельно потребую от США, крупного мирового производителя СПГ, и Австралии, крупнейшего поставщика СПГ в Японию, нарастить производство и обеспечить стабильные поставки топлива, поскольку ситуация на мировом рынке СПГ ухудшается», — подчеркнул Хагиуда. Дисбаланс на газовом рынке министр объяснил последствиями российской спецоперации. 

Экономисты уверены, что Японии необходимо срочно подготовиться к возможной потере доли в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и поставок, получаемых благодаря ему. «Что касается поставок до 2025 года, Японии необходимо будет увеличить закупки у производителей за пределами России или портфельных игроков (трейдеров — прим. «Ленты.ру»), а также договариваться с китайскими игроками о перепродаже (если поставки СПГ из России сократятся)», — заявил глава подразделения исследований газового рынка в японском аналитическом центре «Институт экономики энергетики» Хироши Хасимото. Он добавил, что для обеспечения поставок после 2026 года Японии придется подписать долгосрочные контракты с США, Австралией, Катаром и другими странами-производителями, а также поддерживать новые энергетические проекты внутри страны.

Материалы по теме:
В доле. Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
В доле.Люди по всему миру нашли новый способ совершать покупки. Почему это изменит торговлю?
10 июля 2022
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Почему европейская валюта слабеет?
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.Почему европейская валюта слабеет?
12 июля 2022

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предписывает сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. В числе его акционеров, помимо «Газпрома», — японские Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

Аналитики прогнозируют, что в случае отказа корпораций от долей в новом российском операторе контракты на поставку СПГ могут быть расторгнуты. В настоящее время благодаря проекту «Сахалин-2» Япония получает 10 процентов от всего импортируемого сжиженного природного газа. Сразу после подписания указа министр Хагиуда обратился к Австралии и США с просьбой увеличить добычу и помочь стране уменьшить зависимость от России. Хотя спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что оснований для остановки поставок СПГ в Японию в связи с указом президента России Владимира Путина нет, Токио впервые за семь лет ввел режим экономии электроэнергии — стране угрожает сильная жара.

Мировая история санкций


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали в Москве уволенного Путиным генерала из МЧС
Задержанный за растрату бывший замгубернатора Томской области попал на видео
Тайно проникнувших на Форум тихоокеанских островов атташе КНР выдворили из зала
Стало известно о гибели командира дивизии из Волгограда в ходе спецоперации
Россиянам напомнили о возможности полететь в Азию лучшей авиакомпанией мира
Названа трендовая обувь на осень 2022 года
Москвичи бросились покупать один вид недвижимости
Врач рассказал о способе снизить давление без таблеток
Германия нашла новых партнеров для замены российского газа
Губерниев призвал Тутберидзе к ответу из-за допинг-скандала с участием Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.