Япония попросит США и Австралию увеличить поставки газа

Министерство промышленности Японии попросит США и Австралию увеличить поставки СПГ

Министр промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что снова попросит США и Австралию увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и обеспечить стабильные поставки в страну на встрече с зарубежными коллегами в Сиднее в среду, 13 июля. Его цитирует Reuters.

«Я еще раз настоятельно потребую от США, крупного мирового производителя СПГ, и Австралии, крупнейшего поставщика СПГ в Японию, нарастить производство и обеспечить стабильные поставки топлива, поскольку ситуация на мировом рынке СПГ ухудшается», — подчеркнул Хагиуда. Дисбаланс на газовом рынке министр объяснил последствиями российской спецоперации.

Экономисты уверены, что Японии необходимо срочно подготовиться к возможной потере доли в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и поставок, получаемых благодаря ему. «Что касается поставок до 2025 года, Японии необходимо будет увеличить закупки у производителей за пределами России или портфельных игроков (трейдеров — прим. «Ленты.ру»), а также договариваться с китайскими игроками о перепродаже (если поставки СПГ из России сократятся)», — заявил глава подразделения исследований газового рынка в японском аналитическом центре «Институт экономики энергетики» Хироши Хасимото. Он добавил, что для обеспечения поставок после 2026 года Японии придется подписать долгосрочные контракты с США, Австралией, Катаром и другими странами-производителями, а также поддерживать новые энергетические проекты внутри страны.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предписывает сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. В числе его акционеров, помимо «Газпрома», — японские Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

Аналитики прогнозируют, что в случае отказа корпораций от долей в новом российском операторе контракты на поставку СПГ могут быть расторгнуты. В настоящее время благодаря проекту «Сахалин-2» Япония получает 10 процентов от всего импортируемого сжиженного природного газа. Сразу после подписания указа министр Хагиуда обратился к Австралии и США с просьбой увеличить добычу и помочь стране уменьшить зависимость от России. Хотя спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что оснований для остановки поставок СПГ в Японию в связи с указом президента России Владимира Путина нет, Токио впервые за семь лет ввел режим экономии электроэнергии — стране угрожает сильная жара.

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