Британский боец-чемпион из Дагестана снова победил в UFC

Британский боец MMA из Дагестана Мухаммад Мокаев одержал вторую победу в UFC

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев одержал победу над американцем Чарльзом Джонсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний уроженец Дагестана добился второй победы подряд в организации. Мокаев выиграл поединок судейским решением. Британец подрался в рамках турнира UFC в Лондоне.

Мокаев успешно дебютировал в UFC 19 марта. Тогда на победу над американцем Коди Дерденом ему потребовалось 58 секунд. Мокаев одержал 23 победы в 23 поединках на любительском уровне. В 2018 и 2019 годах он становился чемпионом мира в возрасте до 20 лет.

В профессиональных MMA на счету Мокаева восемь побед в девяти поединках. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Мокаев родился в Буйнакске, республика Дагестан. В возрасте 12 лет он покинул Российскую Федерацию.