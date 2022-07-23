Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову ракету из американской РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Украинские войска открыли огонь вечером в пятницу, 22 июля. «Зафиксирован обстрел: 22:56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

Украина впервые получила отправленные Вашингтоном РСЗО HIMARS 23 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал не применять подобное оружие против целей на территории России, Кремль заявил, что не доверяет Киеву. Для того чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.