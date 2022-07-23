Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска выпустили по Стаханову ракету из американской РСЗО HIMARS

Фото: James Hobbs / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханов одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Украинские войска открыли огонь вечером в пятницу, 22 июля. «Зафиксирован обстрел: 22:56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

Украина впервые получила отправленные Вашингтоном РСЗО HIMARS 23 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022

Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский пообещал не применять подобное оружие против целей на территории России, Кремль заявил, что не доверяет Киеву. Для того чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Украинские военные обстреляли Стаханов из HIMARS
Руководитель секретного оборонного бюро умер в Москве
Названа ключевая проблема экономики Великобритании
Гигантскую опухоль 60-летней давности удалили пенсионеру в Подмосковье
Пушков прокомментировал понижение агентством Fitch рейтинга Украины
Врачи оценили вероятность ухудшения состояния Байдена из-за коронавируса
Назван наиболее подверженный раку из-за солнца тип людей
В США допустили масштабный кризис удобрений
США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности для HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.