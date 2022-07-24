Озвучены цели большого африканского турне Лаврова

Политолог Бышок: Африканский континент остается открытым для российских лидеров

Хотя не так много стран и континентов в мире сейчас принимают российских лидеров и дипломатов с интересом, Африканский континент остается открытым для России, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он озвучил цели большого африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова.

Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Каир. Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале, 24 июля состоятся переговоры Лаврова с руководством Египта. Отмечается, что этот визит открывает большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Помимо Египта Лавров посетит Эфиопию, Уганду и Конго.

Россия приезжает туда, где с ней готовы разговаривать. Африканские страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, не обращая внимания на то, какие отношения между Россией и Европой или Россией и США Станислав Бышок политолог

«Лавров должен был успокоить представителей африканских стран относительно того, что история с экспортом и российского, и украинского зерна разрешилась положительно. Проблема голода, о которой многие говорили, особенно в контексте голода в наиболее бедных странах Африки, больше не является проблемой», — сказал Бышок.

Еще одной целью турне политолог назвал вопрос добычи и переработки африканских запасов. «Африканские страны по-прежнему воспринимаются как поставщики ресурсов, однако их ресурсы необходимо добывать и перерабатывать», — пояснил он.

«Право на добычу и переработку ресурсов африканские страны отдают другим государствам, которые готовы за это каким-либо образом платить. Исторически это были страны Западной Европы, но сейчас ситуация меняется. Россия тоже хочет играть свою роль. И это проговаривается Лавровым в ходе этих встреч», — считает политолог.

Помимо ресурсного вопроса, не менее важный вопрос для африканских стран — инвестиции в инфраструктуру, убежден Бышок. «Несмотря на то что Россия находится в сложных экономических тисках санкций, африканские страны ждут инвестиций в инфраструктуру или совместные проекты», — объяснил он.

Бышок также напомнил, что Россия активно в последние годы выполняет в африканских странах миротворческие миссии, которые тоже могут обсуждаться в ходе турне главы МИД России.

Достаточно много есть, о чем говорить. Конечно, хотелось бы, чтобы Россия говорила со странами развитыми и богатыми. Но пока такие страны говорить отказываются, нужно говорить с теми, кто готов открывать свои двери. А это и есть африканские страны Станислав Бышок политолог

В мае Лавров заявил, что подготовка конгрессменами США законопроекта о противодействии России в Африке свидетельствует о неоколониализме американской политики в отношении континента. Министр также обвинил Запад в стремлении повлиять на развитие сотрудничества африканских стран с Китаем.