Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Каир с рабочим визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram, 24 июля состоятся переговоры Лаврова с руководством Египта. Отмечается, что этот визит открывает большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Помимо Египта, Лавров посетит Эфиопию, Уганду и Конго.

В мае Сергей Лавров заявил, что подготовка конгрессменами США законопроекта о противодействии России в Африке свидетельствует о неоколониализме американской политики в отношении континента. Министр также обвинил Запад в стремлении повлиять на развитие сотрудничества африканских стран с Китаем.