Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров прибыл в Каир

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Каир с рабочим визитом
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram, 24 июля состоятся переговоры Лаврова с руководством Египта. Отмечается, что этот визит открывает большое африканское турне российского министра, которое продлится до 28 июля. Помимо Египта, Лавров посетит Эфиопию, Уганду и Конго.

В мае Сергей Лавров заявил, что подготовка конгрессменами США законопроекта о противодействии России в Африке свидетельствует о неоколониализме американской политики в отношении континента. Министр также обвинил Запад в стремлении повлиять на развитие сотрудничества африканских стран с Китаем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-сотрудник Пентагона назвал слабостью реакцию властей США на пуск «Сармата»
В Сочи из-за ливней перекрыли участок федеральной трассы
В США вспомнили о «вдохновившем» создателей F-35 самолете
Стало известно о беготне американских дипломатов из-за Лаврова
Власти Сочи сообщили о неблагоприятном уровне воды в реке Бзугу
Пушков определил США как заповедник болезненных нравов
Экс-солист группы Hi-Fi признался в злоупотреблении славой
Лавров прибыл в Каир
Оценена вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары
Лидер группы Anacondaz сообщил об отказе полиции назвать причину срыва концерта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.