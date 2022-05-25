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Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытке подчинить себе страны Африки

Глава МИД Лавров обвинил Запад в неоколониализме и попытке подчинить себе страны Африки

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Подготовка конгрессменами США законопроекта о противодействии России в Африке свидетельствует о неоколониализме американской политики в отношении континента. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки, трансляция которого велась на YouTube.

Министр также обвинил Запад в стремлении повлиять на развитие сотрудничества африканских стран с Китаем. «Попытки повернуть историю вспять и вновь подчинить себе народы континента грубо нарушают суверенитет и независимость стран региона, тем самым ставя под угрозу всю систему международных отношений, которая базируется на Уставе ООН», — заявил он. Министр выразил уверенность, что «африканские друзья» Москвы не поддадутся давлению США.

По словам Лаврова, России и Африке необходимо сохранить и развивать торгово-инвестиционное сотрудничество. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по поставкам продовольствия в Африку.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что африканские страны запросили у России помощи с поставкой продовольствия и удобрений. По его словам, у Москвы есть перечень конкретных стран, запросивших помощь, этим вопросом уже занимается российское правительство.

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Валентина Шварцман
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