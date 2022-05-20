Африканские страны попросили помощи у России с поставкой продовольствия

Посол МИД Озеров заявил о просьбах африканских стран о помощи в поставках продовольствия

Африканские страны запросили у России помощи с поставкой продовольствия и удобрений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Но этим занимается правительство», — заявил дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Он объяснил, что «эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки продуктов питания украинского производства, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией».