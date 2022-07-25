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Боец UFC из Дагестана возмутился поведением Второго Макгрегора

Боец UFC Мухаммад Мокаев назвал Пэдди Пимблетта дурным примером для молодежи

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев выступил с критикой в адрес соотечественника Пэдди Пимблетта, которого называют Вторым Макгрегором. Об этом сообщает MMA Fighting.

21-летний уроженец Дагестана выразил возмущение поведением Пимблетта перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC): британец частично оголил ягодицы перед прессой. Мокаев назвал таких спортсменов дурным примером для молодежи.

Он обратил внимание на то, что у британских фанатов MMA должны быть другие кумиры. В качестве примеров он привел Тома Аспиналла и Леона Эдвардса.

Мокаев одержал вторую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американца Чарльза Джонсона на турнире в Лондоне. Пимблетт также победил, вынудив сдаться Джордана Ливитта.

Пимблетт одержал три победы подряд в UFC. Перед переходом в организацию он дрался под эгидой Cage Warriors, где становился чемпионом. Бойца сравнивают с Макгрегором в том числе и потому, что ирландец оказался в UFC после завоевания титула в британском промоушене.

Николай Костюков
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