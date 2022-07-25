В ООН завили об отсутствии препятствий для вывоза зерна из порта Одессы

В ООН заявили, что корабли могут вывозить зерно из Одессы, несмотря на удар по порту

Корабли могут вывозить зерно из Одессы, несмотря на удар по военным в порту. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

По его словам, препятствия для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины отсутствуют. «Мы полагаем, что работа в рамках инициативы может продолжаться, и мы полагаем, что суда могут двигаться», — сказал Хак, отметив, что удар не «был полезной вещью».

В ООН призвали все стороны совершать поступки, полезные для достижения целей «продуктовой сделки».

24 июля Министерство обороны России отчиталось об ударе по морскому порту Одессы, в результате которого были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины. Кроме того, ударами были уничтожены украинский корабль и склад ракет Harpoon.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не создавала никаких препятствий для вывоза зерна из порта Одессы. По его словам, зерновой терминал находится на значительном расстоянии от военных объектов. Министр добавил, что цели, по которым были нанесены удары, располагаются в другой части Одесского порта. Ими являлись боевой катер Военно-морских сил (ВМС) Украины, а также склад с боеприпасами, куда недавно были доставлены противокорабельные ракеты Harpoon.