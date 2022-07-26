Еще одна страна ввела запрет на участие российских теннисистов в турнирах

Эстония запретила российским теннисистам участвовать в турнирах на своей территории

Правительство Эстонии ввело запрет на участие российских и белорусских спортсменов в профессиональных теннисных турнирах на своей территории. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на ERR.EE.

Международная федерация тенниса (ITF) уже объявила российским игрокам о данном решении. Таким образом, российские теннисистки не смогут выступить на турнире W25 в Пярну.

Ранее еще одна страна, Великобритания, запретила теннисистам из России выступать на турнирах на своей территории. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и лишили турнир рейтинговых очков.

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.